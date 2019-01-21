Скандал с избиением учителя в Киеве: агрессивный папа взят под домашний арест

Учителю понадобится лечение и реабилитация

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Скандал с избиением учителя в Киеве: агрессивный папа взят под домашний арест Александр Марущак //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/583/536/5c4583536e4b3.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/583/536/5c4583536e4b3.jpg 2019-01-21T10:34:00+02:00 Происшествия Учителю понадобится лечение и реабилитация

В Киеве разразился громкий скандал. Отец ученика прямо в школьном дворе избил учителя физкультуры лицея №157. Преподаватель был госпитализирован в хирургическое отделение с травмами головы и разрывом легкого. Что послужило причиной конфликта, выясняют полицейские.

В полиции отмечают, что накануне ученики баловались на уроке, и учителю после нескольких просьб пришлось растащить их по разным углам зала. При этом преподаватель извинился перед мальчиками. Увы, один из них пожаловался папе, и тот пришел в школу на разборки.

"Участковые инспекторы установили, что накануне учитель физкультуры сделал замечание ученику четвертого класса. Парень пожаловался отцу, который в ходе выяснения отношений с педагогом устроил драку. После этого мужчина сбежал с места ЧП, а пострадавший был госпитализирован. Но на следующий день отец-драчун пришел с адвокатом в полицию для пояснения своего поступка", – рассказал Константин Шафиев, и. о. замначальника отдела криминальной полиции Оболонского управления.

По словам копов, мужчина объяснил нападение на учителя тем, что тот сильно обидел его ребенка, и поэтому решил ему отомстить. Отца-драчуна задержали, ему оглашено подозрение за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, что карается 8 годами лишения свободы. В прокуратуре Киева добавляют, что мужчина взят под ночной домашний арест.

Другие учителя лицея возмущены поступком родителя. Они требуют провести всестороннее расследование инцидента. Они добавляют, что физрук мог дать отпор агрессивному папе, но не захотел разжигать конфликт.

"Мы возмущены действиями родителя, которые привели к избиению учителя физкультуры, вследствие чего он потерял трудоспособность и требует длительного лечения и реабилитации", – заявили учителя лицея.

В департаменте образования и науки КГГА тоже в курсе ЧП. Там говорят, что этот случай подрывает доверие и открытость учителей к родителям.

"В учебных заведениях могут возникать недоразумения между учениками, учителями, родителями, но мы считаем, что любые конфликты можно решить путем диалога", – сообщила Елена Фиданян, директор департамента.

Напомним, ранее мы писали, что ранее в Киеве группа подростков жестоко избила мужчину возле входа на станцию метро "Дворец Спорта", а также набросилась на женщину, которая пыталась остановить избиение.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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