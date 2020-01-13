Смертельное ДТП под Киевом: погибла 24-летняя пассажирка Opel

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Близ села Требухов под Киевом Opel столкнулся с ГАЗелью, в результате чего погибла 24-летняя пассажирка легковушки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Водитель автомобиля Opel не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗель. В результате ДТП водитель автомобиля Opel с телесными повреждениями доставлен в больницу. 24-летняя пассажирка этого авто получила травмы несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве на улице Тургеневской произошло ДТП, после которого один из водителей решил прилечь отдохнуть на месте аварии.

Кроме того, утром 1 января в Киевской области произошло ДТП с подростками, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Ее тело нашли в 100 метрах от места аварии.

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