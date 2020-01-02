Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварии

Несовершеннолетний молодой человек без ведома родителей взял машину и попал в аварию

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Киевской области сообщила подробности жуткого ДТП с подростками, которое произошло накануне, 1 января, рано утром недалеко от Великой Старицы между селами Сеньковка и Горобеевка. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, в результате аварии погибла 16-летняя девушка, ее тело было найдено в 100 метрах от места инцидента.

"17-летний парень, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля Peugeot, чтобы отвезти девушек. Автомобиль он взял без ведома родителей, которых в то время не было дома. По предварительным данным, водитель на закруглении участке дороги не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила травмы и доставлена ​​в больницу. В это время также в полицию поступило сообщение о том, что в селе Горобеевка ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка. Во время поисковых мероприятий полиция выяснила, что видели ее в последний раз в селе в 6 утра", – говорится в сообщении.

Тело девочки, которую разыскивали, в дальнейшем нашли в ста метрах от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями.

"Каким образом тело погибшего ребенка оказалось вдали от места ДТП, полицейскими пока устанавливается", – уточнили в полиции.

При этом известно, что несовершеннолетнего водителя уже задержали.

"Юноша находился за рулем с явными признаками опьянения, однако он отказался от освидетельствования. У него в медицинских условиях взята кровь на содержание алкоголя", – добавили в полиции.

Открыты два уголовных производства по ст. 135 (Оставление в опасности) ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 26 декабря в международном аэропорту "Борисполь" 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров. Ее госпитализировали в больницу без сознания, состояние тяжелое. Водитель не сбегал с места аварии.

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