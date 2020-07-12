Смертельное ДТП под Киевом: в реанимации умер еще один ребенок

Поздно вечером воскресенья, 12 июля, в реанимации одной из больниц умер второй ребенок – 10-летний мальчик, которого экстренно госпитализировали с места смертельного ДТП под Киевом на Старообуховской трассе.

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Таким образом жертвами страшной аварии стала почти вся семья: мать, отец, сын и дочка. Еще один ребенок – 12-летний мальчик в тяжелом состоянии остается в реанимации, сообщает портал столичных новостей dtp.kiev.ua.

Также опубликовано видео момента столкновения.

"Водитель Mercedes в состоянии сильного наркотического опьянения, опережая попутный транспорт, вышел в правый ряд и потом резко выкрутил руль влево, избегая столкновения с бусом, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в салоне которого находилось пять человек.", - говорится в сообщении.

Стали известны и подробности аварии Так, от сильнейшего удара женщина перелетела на заднее кресло а девочка с заднего кресла оказалась в багажнике. Водитель и дочка погибли мгновенно. Мама через несколько минут.

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На видео попал и виновник ДТП, унесшего жизни четверых человек. На видео зафиксировано, как работники полиции проводят тест на драгер, сообщают Вартови.Еспресо.

На месте трагедии продолжается оформление ДТП.

Напомним, что по информации очевидцев аварии, водитель Mercedes, который вылетел на встречную полосу, находился в нетрезвом состоянии и имел признаки наркотического опьянения – драгер показал 1,37 промилле.

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