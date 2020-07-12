В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенок

Еще двое пассажиров - мальчики 10 и 12 лет - госпитализированы

В воскресенье, 12 июля, под Киевом на Старообуховской трассе произошло смертельное ДТП с участием трех атомобилей. В аварии погибли двое взрослых и 8-летняя девочка.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в салоне которого находилось пять человек.

Двое взрослых и 8-летняя девочка погибли на месте, еще двое пассажиров Hyundai – мальчики 10 и 12 лет – госпитализированы в критическом состоянии.

"Столкнулись два автомобиля, один выбросило на обочину в забор. Вся дорога усыпана обломками. Пострадавших извлекали спасатели ГСЧС, свидетели выносили на руках. Трое погибших", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

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По информации очевидцев аварии, водитель Mercedes, который вылетел на встречную полосу, находился в нетрезвом состоянии и имел признаки наркотического опьянения – драгер показал 1,37 промилле.

Ранее в Броварах лихач устроил масштабное ДТП, в котором пострадали несколько автомобилей и два водителя. Водитель иномарки пытался проскочить перекресток и натворил беды для других участников дорожного движения.

А на Новообуховской трассе под Киевом в ночь на 9 июля произошло серьезное ДТП – автомобиль Volkswagen на большой скорости врезался в фуру с прицепом. В результате сильного удара легковушка перевернулась.

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