Животное согнали с проезжей части на тротуар и попытались накормить растениями, а потом набросили на него веревку

Столичные копы показали видео, как им удалось поймать неуловимого пони 2019-08-01T16:53:00+03:00 Происшествия Животное согнали с проезжей части на тротуар и попытались накормить растениями, а потом набросили на него веревку

После того, как в сети появилось видео безуспешных попыток патрульной полиции Киева поймать разгуливающего по улицам пони, столичные копы опубликовали ролик о том, как им все же удалось поймать небольшую лошадку.

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Так, животное сначала согнали с проезжей части на тротуар, чтобы оно не попало под колеса автомобилей. Когда пони немного успокоился, его попытались накормить одуванчиками и другими растениями, а потом набросили на него лассо. После этого беглеца отвели в ближайшее отделение полиции, откуда его и забрал владелец.

Напомним, в минувшем году довольно необычная спасательная операция была организована в американском Хьюстоне, штат Техас, потерпевшим в котором выступил жеребенок. После обрушившегося на город шторма местный офицер полиции услышал странные крики и обнаружили, что в одном из дренажных каналов застрял детеныш пони. Чтобы помочь животному, сперва пришлось вколоть ему успокоительное, а потом при помощи инструментов спасатели разрезали металлические конструкции и разбили бетон.

Кроме того, аналогичная ситуация произошла также в Киевской области, где в селе Фурсы конь, гуляя по двору, провалился в глубокую яму, в которой его хозяин заготавливал на зиму жом.

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