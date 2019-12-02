"Стоял по шею в стоках". В Киеве ребенок упал в канализационный люк

Архивное фото "Сегодня"

В Киеве ребенок провалился в канализационный люк на территории горбольницы №10 со стороны улицы Голосеевской. Об этом сообщают пользователи паблика "Соседи. Голосеево" в Facebook в понедельник, 2 декабря.

Как пишет пользователь Артем Копишинский, накануне днем, 1 декабря, мальчик 10-12 лет гулял с собакой.

"Судя по всему, испытывая природную пытливость, полез на канализационный коллектор. Был он прикрыт люком или попросту открыт... Проходил мимо, на другой стороне улицы, случайно, едва услышал детский крик (на улице шумно от машин), увидел маленькую собаку, которая вторила едва слышному детскому плачу... Удалось достать беднягу", – написал Копишинский.

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По его словам, мальчик стоял по шею в стоках при температуре воздуха на улице в +1 градус.

"Удивлен, как от жуткого запаха бедолага не потерял сознание! Если бы прошло чуть больше времени, т.к. не всегда людно на этой стороне улицы...Да и времени в ледяных стоках у парня не так было много, неизвестно, чем закончилась бы история", - резюмировал киевлянин.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Николаеве в канализационный люк упал мужчина с пятимесячной дочкой на руках .

Кроме этого,в Испании двухлетний мальчик упал в 100-метровый колодец.

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