Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре шестилетний ребенок провалился в канализацию

12 июля, 09:37

Мальчика доставили в детскую областную больницу

Скриншот из видео
Скриншот из видео. Фото: ГСЧС

Шестилетний ребенок упал в канализационный коллектор в Днепре. Глубина канализации составляла шести метров. Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По данным пресс-центра, инцидент случился на улице Тверская. Мальчик упал, потому что люк канализационного коллектора был открыт. Родственники, с которыми шел мальчик, не смогли его вытащить самостоятельно. Они вызвали спасателей.

С помощью кресла-корсета и пожарно-спасательной веревки работники ГСЧС вытащили ребенка и передали медицинским работникам.

Пострадавшего отправили каретой скорой помощи в травмпункт детской областной поликлиники.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Николаеве в канализационный люк упал мужчина с пятимесячной дочкой на руках . Он наступил на край крышки колодца, которая перевернулась. Девочку мужчина успел вытолкнуть, а сам провалился. Инцидент произошел в спальном районе города у игровой площадки.

Кроме этого,в Испании двухлетний мальчик упал в 100-метровый колодец. ребенок упал в неприкрытую скважину в южной провинции Малага. Мальчик упал в колодец, когда гулял со своими родителями и в какой-то момент от них отбежал. Сейчас сотрудники экстренных служб копают еще одну скважину, по которой попытаются дойти до места, где, как предполагается, находится ребенок. Спасатели уверены, что ребенок живой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег спасатели, провалился, канализация, люк, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре шестилетний ребенок провалился в канализацию". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ГСЧС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Полтавской области упал самолет, есть погибший и пострадавший

7 июля, 17:58

Информация о падении воздушного судна поступила спасателям в 15.32

В Бердянске купальщики наткнулись на утопленника

3 июля, 19:59

Это уже не первый подобный случай

На дне колодца: во Львовской области спасали мужчину и двоих собак

28 июня, 15:36

Мужчина не мог выбраться из колодца после его очистки

В Киевской области утонул священник с маленькой дочкой

25 июня, 13:24

Девочке было всего четыре года

Путин получил важную победу в Молдове: станет ли Украина жертвой

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Как мужчины убивают своих жен

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

От чего спасет хурма

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Чумовая бомбардировка Усиком соперника

Названа настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Завод Ахметова начал процедуру банкротства — СМИ

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь