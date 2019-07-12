В Днепре шестилетний ребенок провалился в канализацию

Мальчика доставили в детскую областную больницу

Скриншот из видео. Фото: ГСЧС

Шестилетний ребенок упал в канализационный коллектор в Днепре. Глубина канализации составляла шести метров. Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По данным пресс-центра, инцидент случился на улице Тверская. Мальчик упал, потому что люк канализационного коллектора был открыт. Родственники, с которыми шел мальчик, не смогли его вытащить самостоятельно. Они вызвали спасателей.

С помощью кресла-корсета и пожарно-спасательной веревки работники ГСЧС вытащили ребенка и передали медицинским работникам.

Пострадавшего отправили каретой скорой помощи в травмпункт детской областной поликлиники.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Николаеве в канализационный люк упал мужчина с пятимесячной дочкой на руках . Он наступил на край крышки колодца, которая перевернулась. Девочку мужчина успел вытолкнуть, а сам провалился. Инцидент произошел в спальном районе города у игровой площадки.

Кроме этого,в Испании двухлетний мальчик упал в 100-метровый колодец. ребенок упал в неприкрытую скважину в южной провинции Малага. Мальчик упал в колодец, когда гулял со своими родителями и в какой-то момент от них отбежал. Сейчас сотрудники экстренных служб копают еще одну скважину, по которой попытаются дойти до места, где, как предполагается, находится ребенок. Спасатели уверены, что ребенок живой.

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