Страшное ДТП под Киевом: подросток сбил насмерть двух девушек

Смертельную аварию устроил несовершеннолетний водитель

Страшное ДТП под Киевом: подросток сбил насмерть двух девушек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/861/cd3/5ca861cd30867.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/861/cd3/5ca861cd30867.jpeg 2019-04-06T11:30:00+03:00 Происшествия Смертельную аварию устроил несовершеннолетний водитель

Под Киевом в ночь на 6 апреля произошло смертельно ДТП: несовершеннолетний водитель за рулем Mazda сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Полицейские, которые патрулировали окрестности села Песчаное Белоцерковского района, сообщили о том, что на одной из улиц обнаружили автомобиль Mazda с явными механическими повреждениями и тела двух погибших молодых девушек вблизи него", – говорится в сообщении.

Вскоре были установлены личности погибших – ими оказались 18-летняя жительница этого села и 16-летняя киевлянка. В полиции предположили, что девушки поздним вечером возвращались домой по дороге, когда их сбила машина. Обе скончались на месте.







В ходе расследования выяснилось, что накануне 16-летний парень из села Храпачи Белоцерковского района, взяв без разрешения ключи от машины своих родителей, уехал на ней кататься.

Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели двух человек". В настоящее время полицейские разыскивают вероятного виновника ДТП.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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