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Смертельное ДТП под Одессой: пьяный водитель сбил женщин

Сегодня, 13:53

После наезда на пешеходов водитель бросил пострадавших, машину и сбежал

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Смертельное ДТП под Одессой: пьяный водитель сбил женщин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1da/c50/5ca1dac505496.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1da/c50/5ca1dac505496.jpg Одесса После наезда на пешеходов водитель бросил пострадавших, машину и сбежал

В Одесской области произошло смертельное ДТП с пьяным водителем – в ночь на 1 апреля в Раздельнянском районе BMW-X5 сбил на обочине двух женщин-пешеходов. Одна из пострадавших погибла на месте, а вторая получила серьезные травмы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, ДТП произошло около двух часов ночи в селе Кучурганы. Водитель с места происшествия скрылся.

"31-летний водитель автомобиля BMW-X5 совершил наезд на двух женщин, которые шли по обочине дороги. В результате происшествия 59-летняя женщина-пешеход погибла на месте, еще одна пострадавшая, 1961 года, госпитализирована в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Через несколько часов сотрудники полиции задержали водителя, который, бросив свой автомобиль в поле, возле соседнего населенного пункта, пешком пришел домой. По результатам медицинского обследования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время подозреваемого задержали. Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Следствие продолжается.

Напомним, ранее страшное ДТП произошло в Одессе: водитель Оpel проехал перекресток на красный, столкнулся с другим авто и вылетел на тротуар, где в тот момент находился патруль в составе троих нацгвардейцев.

Один из них погиб на месте, а двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Кроме того, пострадал водитель и пассажиры машины, среди которых был и ребенок. 

Позже стало известно имя погибшего гвардейца. Им оказался Виталий Флоря, которому было всего 22 года.

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Тег ДТП, пешеход, одесская область, пьяный водитель, смертельное ДТП

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