Українська
$ 27,39
32,24
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Студентки военного вуза пострадали в ДТП: Минобороны выясняет, был ли пьян водитель

25 августа, 20:20

Игорь Серов , Светлана Москаленко

Двоим девушкам после аварии понадобилась ампутация

В Минобороны прокомментировали аварию в Киеве, в которой пострадали три абитуриентки Военно-медицинской академии.

Реклама

"Произошло ДТП, сейчас проводятся следственные действия. Пьян или трезв был водитель, выясняется", – кратко прокомментировали сайту "Сегодня" в ведомстве.

Как рассказала в прямом эфире новостей "Сегодня" волонтер военного госпиталя Наталья, девушек привезли около 17 часов в очень тяжелом состоянии.

"Одна попала в очень тяжелом состоянии в 17-й больницу, две находятся здесь (в военном госпитале). Когда третий девочке стабилизируют состояние, ее тоже перевезут сюда. Ей ампутировали ногу. На другую ногу поставили аппарат внешней фиксации, там перелом. У одной девочки, которая в военном госпитале, ампутировали ногу. У второй идет операция – сейчас ее оперируют, надеемся, что ей обе ноги спасут", – сообщила волонтер.

"Прогнозы врачи дают пока только о третьей девочке, что ей спасут обе ноги. Той, которой ампутировали ногу в госпитале, сейчас в реанимации, тяжелое состояние. Медики скорой говорят, девочка лежала у лестницы. Вторая – посередине той площади, где их нашли", – добавила Наталья.

Пострадавшие – будущие слушатели военно-медицинской академии, девушкам около 23 лет.

Как сообщал сайт "Сегодня" ранее, 25 августа на улице Зоологической в Шевченковском районе Киева в группу студентов военного вуза на скорости врезался автомобиль.

Реклама

В воинскую часть, где все произошло, проехали следователи:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крупный пожар возле костела в Киеве: в жилом доме обрушилась крыша, а квартиры затоплены
Крупный пожар возле костела в Киеве: в жилом доме обрушилась крыша, а квартиры затопленыПроисшествия
Под Киевом ищут 16-летнюю девушку, пропавшую с полуторамесячным сыном
Под Киевом ищут 16-летнюю девушку, пропавшую с полуторамесячным сыномПроисшествия
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтоплений
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтопленийДругие новости
В Киеве сын крупного чиновника устроил ДТП (видео)
В Киеве сын крупного чиновника устроил ДТП (видео)Происшествия
В Киеве проверяют подозрительную сумку возле жилого дома: подробности
В Киеве проверяют подозрительную сумку возле жилого дома: подробностиПроисшествия
В Киеве мошенник отобрал у профессора две квартиры
В Киеве мошенник отобрал у профессора две квартирыПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять