Студентки военного вуза пострадали в ДТП: Минобороны выясняет, был ли пьян водитель

В Минобороны прокомментировали аварию в Киеве, в которой пострадали три абитуриентки Военно-медицинской академии.

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"Произошло ДТП, сейчас проводятся следственные действия. Пьян или трезв был водитель, выясняется", – кратко прокомментировали сайту "Сегодня" в ведомстве.

Как рассказала в прямом эфире новостей "Сегодня" волонтер военного госпиталя Наталья, девушек привезли около 17 часов в очень тяжелом состоянии.

"Одна попала в очень тяжелом состоянии в 17-й больницу, две находятся здесь (в военном госпитале). Когда третий девочке стабилизируют состояние, ее тоже перевезут сюда. Ей ампутировали ногу. На другую ногу поставили аппарат внешней фиксации, там перелом. У одной девочки, которая в военном госпитале, ампутировали ногу. У второй идет операция – сейчас ее оперируют, надеемся, что ей обе ноги спасут", – сообщила волонтер. "Прогнозы врачи дают пока только о третьей девочке, что ей спасут обе ноги. Той, которой ампутировали ногу в госпитале, сейчас в реанимации, тяжелое состояние. Медики скорой говорят, девочка лежала у лестницы. Вторая – посередине той площади, где их нашли", – добавила Наталья.

Пострадавшие – будущие слушатели военно-медицинской академии, девушкам около 23 лет.

Как сообщал сайт "Сегодня" ранее, 25 августа на улице Зоологической в Шевченковском районе Киева в группу студентов военного вуза на скорости врезался автомобиль.

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В воинскую часть, где все произошло, проехали следователи:

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