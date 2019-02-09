Стычки активистов с полицией в Киеве: появились новые подробности и фото

Активистам инкриминируют хулиганство с применением ножей и газовых баллончиков

Стычки активистов с полицией в Киеве: появились новые подробности и фото 2019-02-09T21:29:00+02:00 Происшествия Активистам инкриминируют хулиганство с применением ножей и газовых баллончиков













Активистам организации С14 после стычек с полицией, которые произошли во время массовой акции на Контрактовой площади в Киеве, инкриминируют хулиганство с применением ножей и газовых баллончиков.

Как заявил глава Нацполиции Сергей Князев в своем Facebook сообщил, что в ходе событий на Контрактовой площади было задержано 40 участников столкновений, у которых изъяли ножи, пистолеты, газовые баллончики и кастеты. Также он сообщил, что трое полицейских с химическими ожогами оказались в больнице.

Кроме того, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, по факту событий было открыто и уголовное производство по факту избиения активистов сотрудниками полиции.

"Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах внесены в ЕРДР сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного статьей "превышение власти или служебных полномочий", – отметила она.

Также она прикрепила к своему посту скриншот с видео, сделанного на месте стычек. На одном из кадров видно, как активиста, лежащего на асфальте с руками, сцепленными на затылке, ногами бьет мужчина в гражданской одежде.

Также стало известно, в ходе акции на Контрактовой площади было задержано как минимум восемь активистов организации С14, которым инкриминируют групповое хулиганство. Об этом рассказал один из адвокатов задержанных Маси Найем.

Юрист признал, что не знает точного количества задержанных, потому что является адвокатом некоторых из них. По его словам, некоторые из задержанных после избиения полицейскими были госпитализированы, а другим будут избирать меры пресечения.

Напомним, ранее в центре Днепра днем 7 декабря произошло массовое столкновение между активистами и охранниками административного здания на улице Старокозацкой. В ход пошел слезоточивый газ и дымовые шашки.

Также недавно мы рассказывали, что в Днепре произошла массовая драка – столкнулись работники киосков и муниципальная полиция. В ход пошел слезоточивый газ и зеленка.

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Источники: УНИАН , Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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