Суд Киева приговорил к пожизненному заключению серийного убийцу

К пожизненному лишению свободы приговорили в суде Киева серийного убийцу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Отмечается, что всю жизнь проведет в тюрьме 30-летний мужчина, который на территории столицы убил двух людей из огнестрельного оружия и пытался лишить жизни еще одного человека. По информации следствия, в октябре 2014 года жертвами обвиняемого стали двое киевлян, которые разместили в интернете информацию о предоставлении услуг по перевозке.

Убийца решил захватить автомобили киевлян, договаривался с ними о встрече в безлюдных местах в ночное время. Там он убивал своих жертв выстрелами в голову, а тела прятал в гараже и вывозил в лесополосу под Киевом, где закапывал. Автомобили жертв злоумышленник перегонял в Николаев, где сбывал на разборку.

Основанием для нового преступления стала ревность, а пострадавшим оказался мужчина любовницы убийцы. Выяснилось, что этого мужчину убийца пытался лишить жизни дважды. Во время задержания у подозреваемого изъяли орудие преступления – пистолет с глушителем и патронами.

Суд присяжных Соломенского райсуда Киева признал обвиняемого виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к пожизненному заключению. Также с преступника взыщут полмиллиона гривен ущерба.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове арестовали киевлянина, который убил прохожего во время киносъемок. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Кроме того, на предприятии в Иванковском районе Киевской области мужчина застрелил из ружья 32-летнего пострадавшего, а также пытался убить еще двух человек. 45-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении убийства.