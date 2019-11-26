Дело "святошинского стрелка": раненый сосед впервые прокомментировал ситуацию

Суд над "святошинским стрелком" Алексеем Берестецким / Фото: Сегодня

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Сегодня в Киеве "святошинский стрелок" Алексей Берестецкий со второй попытки попытался обжаловать свой арест. Но заседание так и не состоялось – во второй раз его перенесли, теперь на 28 ноября. По словам адвоката Берестецкого, того не доставили, потому как не получили на это разрешения.

Напомним, вечером 6 ноября на улице Чаадаева, 2а Берестецкий открыл стрельбу по безоружному соседу. Причиной конфликта стала задолженность по коммуналке, из-за чего всему дому не подключали отопление. Когда к Берестецкому пришла группа соседей, он открыл стрельбу из карабина. Стрелял несколько раз, пострадали двое человек.

Один из пострадавших, Николай Б., впервые после стрельбы рассказал о своем состоянии. Берестецкий стрелял в него дважды. У Николая раздроблена кость в ноге, предстоит дорогостоящее лечение.

"Доктора каждый день собираются на консилиум, я три недели уже в лежачем положении. Одну из операций мне делали в прошлую пятницу. Еще одна запланирована на сегодня, 26 ноября", – рассказал нам пострадавший.

Адвокат Берестецкого во время избрания меры пресечения заявил, что его клиент был в состоянии аффекта, поэтому и открыл стрельбу. А сам Берестецкий на суде в начале ноября заявлял, что вообще ничего не помнит о том дне.

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