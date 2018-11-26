Торговый центр на Лыбедской забросали дымовыми шашками

Пользователи соцсетей сообщают, что торговый центр Ocean Plaza на Лыбедской весь в дыму. Внутри здания проходит эвакуация.

Как сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, неизвестные граждане закидали торговый центр дымовыми шашками. Залы центра полностью затянуло дымом, а на паркинге хаос и паника.

Позже в ГУ ГСЧС в Киеве рассказали, что дымовые шашки в ТРЦ Ocean Plaza, который расположен на улице Антоновича, 17Б, бросили около 17:00. Это привело к сильному задымлению в помещениях ТРЦ.

"В результате сработала пожарная сигнализация. Пожара не было. Никто не пострадал", – уточнили спасатели.

Напомним, в последнее время в столице проходило несколько протестов, в ходе которых активисты зажигали дымовые шашки. Так, вечером 21 ноября на Майдане Незалежности протестующие зажгли дымовую шашку и сделали надписи на фасаде Дома профсоюзов, где намерены открыть ресторан KFC. Активисты были возмущены тем фактом, что в здании, где во время Революции Достоинства погибли люди, открывают кафе.

Кроме того, ночью 26 ноября под посольством РФ в Киеве прошел протест против агрессии России в Азовском море. В здание летели дымовые шашки, а рядом сожгли автомобиль дипломатов. Как известно, военные страны-агрессора захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.