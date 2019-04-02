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Убийство сотрудника УГО в Киеве: боксера Петра Очеретяного отпустили под ночной домашний арест

Сегодня, 22:12

2 апреля истек срок содержания Петра Очеретяного под стражей

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева.
Убийство сотрудника УГО в Киеве: боксера Петра Очеретяного отпустили под ночной домашний арест //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3b3/e13/5ca3b3e138097.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3b3/e13/5ca3b3e138097.jpg Происшествия 2 апреля истек срок содержания Петра Очеретяного под стражей

Суд в Киеве отпустил из-под стражи боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника охраны президента Василия Хмелюка. Об этом Громадському сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Печерский суд отпустил его под ночной домашний арест. Мы готовим апелляцию", – сказала Максимец.

Она добавила, что основания принятия такого решения суда в настоящее время прокуратуре не известны, поскольку суд огласил лишь резолютивную часть. Полный текст постановления будет объявлен 5 апреля.

Издание отмечает, что 2 апреля истек срок содержания Петра Очеретяного под стражей.

Напомним, 2 января в Печерском районе столицы произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них погиб. Позднее выяснилось, что погибший – 26-летний офицер УГО Василий Хмелюк. Подозреваемый – бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный – покинул место преступления, сбрил бороду и уехал из квартиры, отключив мобильный телефон. Вечером 3 января подозреваемый вместе с адвокатом пришел в Печерское отделение полиции. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 2 января возле пешеходного перехода на Печерске в ЖК "Французский Квартал" произошел конфликт между мужчиной, выгуливавшим собак, и автомобилистом с двумя друзьями. В ходе конфликта выгуливавший собак мужчина ударил кулаком в челюсть автомобилиста, тот сразу упал. Попытки друзей привести автомобилиста в чувство не увенчались успехом.  

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Тег суд, арест, уго, домашний арест, печерский суд, Очеретяный

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