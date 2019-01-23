Убийство сотрудника УГО в Киеве: родные жертвы рассказали свою версию

Роковой удар, которым закончилась ссора Василия с владельцем собак, зафиксировали камеры видеонаблюдения на въезде к стоянке жилого комплекса

Убийство сотрудника УГО в Киеве: родные жертвы рассказали свою версию 2019-01-23T22:42:43+02:00 Происшествия Роковой удар, которым закончилась ссора Василия с владельцем собак, зафиксировали камеры видеонаблюдения на въезде к стоянке жилого комплекса

Стали известны новые детали громкого убийства работника государственной охраны. Родные Василия Хмелюка, которого во время ссоры убил профессиональный боксер, впервые рассказали свою версию. Подозреваемый имеет свои аргументы. Журналисты "Сегодня" встретились с обеими сторонами конфликта.

С вдовой мы встречаемся там, где три недели назад погиб ее муж Василий. На этом месте, на снегу, – красные розы и траурный венок.

"Каждый день прохожу мимо этого места, каждый день хочется здесь плакать", – признается Алина Хмелюк. - "Была счастливая семья: путешествовали, жили себе как бы хорошо, ребенку 1,3 года. Муж у меня был настоящий мужчина. Он все проблемы решал, я была за ним как за каменной стеной. А сейчас? Сейчас нужно как-то жить" .

Она не видела, как умер ее муж. Потому что повела сына домой. Роковой удар, которым закончилась ссора Василия с владельцем собак, зафиксировали камеры видеонаблюдения на въезде к стоянке жилого комплекса.

"Один удар – он лежит. Он головой не ударился, видно что он на спину упал", – вспоминает охранник стоянки Валерий Ложка.

Ссорились из-за таксы, которую чуть не задавили машиной. Алексей, который был за рулем, признает, что собаку в темноте не увидел и не надеялся на агрессивную реакцию ее владельца.

"И он подходит: как ты ездишь, ты что, не видишь? В таком стиле. Я говорю: в смысле. Он говорит – ты чуть мою собаку не сбил. Я говорю – так вот твоя собака. Он говорит: другую, маленькую. И я смотрю, темная такса бегает маленькая, что там той таксы?", – рассказывает свидетель убийства Алексей Кушнир.

Алексей с другом пытались реанимировать Василия. За ними несколько минут наблюдал и тот, кто ударил. Впоследствии выяснилось, что нападающий – бывший профессиональный боксер.

Петр Очеретяный сдался полиции на следующий день. Три дня провел в СИЗО, и его отпустили, когда друзья внесли залог – 600 000 гривен. Сейчас подозреваемый дома, с электронным браслетом.

Говорить со съемочной группой "Сегодня" отказался. Вместо него общается адвокат. Уверяет, что Очеретяный ударил, защищаясь.

"Ему угрожали, что застрелят на месте. Угрожал насилием, и их было трое, а он один. Поскольку он почувствовал: либо его сейчас ударять, либо он – он ударил первым", - рассказывает защитник Петра Очеретяного Константин Довбня.

По словам адвоката, его подзащитный специально бил левой рукой, чтобы удар получился несильный. Но работника госохраны было уже не спасти. Умер мгновенно. Причину смерти установит экспертиза.

"Скажем так, это произошла трагическая ситуация. Заслуживает ли Петр того, чтоб пребывать в местах не столь отдаленных – я думаю, что нет, конечно", – уверен Константин Довбня.

Вдова с этим не согласна. Говорит, будет просить максимального наказания.

"Никакой суммой в жизни не сможет откупиться. Я хочу – чтобы тюрьма. Мне легче уже не станет, если его посадят на 15 лет или на 10. Мне нужно, чтобы он посидел. Пусть это будет 5 лет, 7, как суд решит, но он должен сидеть 100%", – говорит Алина Хмелюк.

Завтра Алина впервые встретится лицом к лицу с Петром. В суде обе стороны будут оспаривать меру пресечения, выбранную подозреваемому.

Напомним, следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Вы сейчас просматриваете новость " Убийство сотрудника УГО в Киеве: родные жертвы рассказали свою версию". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...