Украинка продавала в Интернете порно с участием пятилетнего сына
Женщина предлагала приобрести фотоснимки с признаками детской порнографии
В столице женщину уличили в создании порноматериалов, для чего эксплуатировался ее 5-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой №3 совместно с Департаментом киберполиции НП Украины и следователями Деснянского управления полиции выявлено и прекращено распространение детской порнографии через интернет, а также установлено лицо, которое обоснованно подозревается в совершении этих незаконных действий", – говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что в правоохранительные органы поступила оперативная информация о том, что неустановленное лицо в интернете предлагало пользователям приобрести фотоснимки с признаками детской порнографии с участием малолетнего мальчика.
"В дальнейшем установлено, что к преступлению может быть причастна 26-летняя жительница Винницкой области, которая использовала в съемках порнографических материалов своего 5-летнего сына", - отметили в ведомстве.
Также правоохранители провели обыск по месту проживанием злоумышленницы. Во время следственного действия изъяты вещественные доказательства: компьютерную технику, мобильный телефон, веб-камеру, а также банковские карты.
"В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических произведений, изображений, которые содержат детскую порнографию). Следственные действия продолжаются", – добавили в ведомстве.
Напомним, в Харькове женщина снимала и продавала порно.
Напомним, не так давно в Запорожье полицейские задержали молодого парня, который подозревается в продаже порнографической видеопродукции через интернет.
Кроме того, ранее в Житомирской области правоохранители задержали мужчину, который снимал порно со своей восьмимесячной дочерью и продавал его в интернете.
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