Ушла из дома и не вернулась: в Киеве пропала школьница (фото)

В Киеве пропала 14-летняя девочка – Потапова Александра Александровна ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Последний раз девочку видели 20 февраля. В пресс-службе столичной полиции опубликовали фото и приметы Саши.

Приметы девочки: на вид пропавшей 14-15 лет. Рост девочки – 150 см, она среднего телосложения. Волосы у подростка темно-русые длинные. Саша носит очки.

Реклама

Девочка была одета: на Саше были ярко-желтая куртка, синие штаны, оранжевая шапка. Обута девочка была в черные ботинки. Также у нее с собой был ярко-фиолетовый рюкзак.

В полиции просят при получении какой-либо информации о возможном местонахождении Александры звонить по номеру "102".

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама