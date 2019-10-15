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Во Львовской области разыскали без вести пропавших детей

15 октября, 11:35

Чтобы найти школьников, на ноги подняли все полицию города Новый Роздол

/ Фото: Нацполиция

Во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

"Вчера, 14 октября, в отделение полиции Нового Роздола с заявлениями обратились две местные жительницы, что их сыновья около 14.00 ушли из дома и до сих пор не вернулись. Полицейские немедленно объявили детей в розыск. В поисках участвовали личный состав Новораздольского отделения полиции, оперативники уголовного розыска полиции области, кинолог и работники других служб. Проверялись лесополосы, автомобильные дороги, общественный транспорт", – сообщают в полиции.

Утром 15 октября правоохранители разыскали ребят в Пустомытовском районе, возле одного из торгово-развлекательных центров. Дети здоровы и невредимы. Решается вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности.

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Напомним, недавно во Львове продавцам магазина оставили ребенка, полиции пришлось искать родителей.

Ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего, нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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дети Львов без вести пропали

Источник: Сегодня

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