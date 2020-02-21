Устал еще один мост: от путепровода на Телиги отвалился кусок бетона

С Дегтяревского путепровода отвалился кусок бетона и повредил автомобиль Suzuki , который как раз под ним проезжал по улице Елены Телиги. Камень разбил ветровое стекло, повредил капот и крышу автомобиля. Благо во время ЧП никто из людей не пострадал.

Под мостом образовалась пробка, а на асфальте видны небольшие куски бетона, которые повредили автомобиль.

"Примерно час назад от облицовки путепровода отвалился кусок от бетона, размером 20 на 20 сантиметров. Он упал на капот автомобиля и разбил лобовое стекло. Никто из людей в результате падения облицовки не пострадал. На месте ЧП сейчас работают сотрудники полиции и представители дорожных служб – оформляют все необходимые документы. После этого коммунальные службы проведут детально обследование путепровода и отобьют от него чести бетона, которые могут упасть на проезжающие авто", – пояснил "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" сайту "Сегодня" сообщили, что выясняют обстоятельства ЧП.

"Если подтвердиться информация, что кусок бетона откололся именно от путепровода и повредил автомобиль, то его владельцу будет выплачена компенсация. Также будет проведено полное обследование конструкций путепровода. Стоит отметить, что Дегтяревский путепровод признан аварийным и требует срочного ремонта", – сообщили в "Киевавтодоре".

По этому путепроводу ходят трамваи. Он является местом соединения улиц Елены Телиги и Александра Довженко.

Напомним, что в Киеве в этом году городские власти планируют провести капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов по 760 адресам.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Луговой возле АЗС недалеко от ТЦ "Караван" коммунальные службы взялись укладывать асфальт, несмотря на сильный снегопад.

Также на Волыни селяне сняли на видео, как рабочие укладывают асфальт прямо на слой снега.

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