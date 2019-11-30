В "Борисполе" пассажиров шокировали женские ноги, торчавшие из чемодана: видео

В киевском аэропорту "Борисполь" среди пассажиров вспыхнула паника из-за женских ног, торчащих из чемодана. Оказалось, что такой "шуткой" поднять настроение сотрудником аэропорта решил иллюзионист, который возвращался из-за границы.

Стоит напомнить, что ранее в аэропорту немецкого Дюссельдорфа более 10 тысяч пассажиров не смогли вовремя вылететь из-за чрезвычайного положения – более 140 рейсов было отменено из-за брошенного чемодана.

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Позже полиция выяснила, что сумка не содержит взрывчатки, однако оставались подозрения, что в ней находятся наркотики, и следователи были продолжили свои изыскания. В итоге, оказалось, что подозрительный чемодан содержал мешки с мукой, кукурузной мукой и корицей, общим весом девять килограммов, а также полотенце и зарядку к смартфону.

Зачем владелец сумки вез с собой кондитерские ингредиенты, неизвестно. Ему невозможно предъявить какие-либо обвинения, так как согласно внутренним правилам распорядка в аэропорту Дюссельдорфа не запрещено перевозить продукты питания.

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