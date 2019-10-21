В аэропорту "Борисполь" приостановили работу терминалов: названа причина

В настоящее время в аэропорту Борисполь работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Фото: facebook.com/airportboryspil

В международном аэропорту "Борисполь" в понедельник приостановлено обслуживание в терминалах до получения результатов работы комиссии Госслужбы Украины по ЧС после того, как стало известно о появлении вредных летучих веществ из-за обработки полей на прилегающей территории.

"В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиаксодержащими веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ. В настоящее время в аэропорту "Борисполь" работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Обновленная информация ожидается в ближайшее время, необходимо следить за расписанием на онлайн табло аэропорта.

Реклама

Согласно информации на онлайн табло, в настоящее время задерживаются девять внутренних и международных рейсов.

Между тем, в воздухе Украины зафиксирован повышенный уровень угарного газа. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Windy.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с самого утра 21 октября Киев накрыло густым смогом. Жители столицы публиковали в социальных сетях фото затянутого дымкой города. При этом снимки сделаны на обоих берегах Днепра – в спальных кварталах Борщаговки, Отрадного и на Осокорках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама