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В Борисполе жестоко избили преподавателя английского языка

31 января, 22:13

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ

Фото: Pixabay
В Борисполе жестоко избили преподавателя английского языка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg Происшествия Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ

В Борисполе Киевской области неизвестный жестоко избил преподавателя английского языка. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Об этом в сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.

"В Борисполе 26 января преподавателя английского языка, гражданина Украины Мохаммеда Сисейя жестоко избил неизвестный. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Проводим досудебное расследование, опросили около пяти свидетелей, которые могли видеть этот инцидент", – рассказал Жукович.

Свидетели рассказали, что между пострадавшим и преступником произошел конфликт, в результате которого неизвестный избил мужчину, однако не ограбил.

Открыто уголовное производство по статье 122 УК Украины – умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Ранее в Киеве разразился громкий скандал. Отец ученика прямо в школьном дворе избил учителя физкультуры лицея №157. Преподаватель был госпитализирован в хирургическое отделение с травмами головы и разрывом легкого. Что послужило причиной конфликта, выясняют полицейские.

Также мы писали, что ранее в Киеве группа подростков жестоко избила мужчину возле входа на станцию метро "Дворец Спорта", а также набросилась на женщину, которая пыталась остановить избиение.

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Тег Борисполь, нападение, избиение, учитель

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УНН

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