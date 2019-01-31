В Борисполе жестоко избили преподавателя английского языка
Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ
В Борисполе Киевской области неизвестный жестоко избил преподавателя английского языка. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Об этом в сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.
"В Борисполе 26 января преподавателя английского языка, гражданина Украины Мохаммеда Сисейя жестоко избил неизвестный. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Проводим досудебное расследование, опросили около пяти свидетелей, которые могли видеть этот инцидент", – рассказал Жукович.
Свидетели рассказали, что между пострадавшим и преступником произошел конфликт, в результате которого неизвестный избил мужчину, однако не ограбил.
Открыто уголовное производство по статье 122 УК Украины – умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
Ранее в Киеве разразился громкий скандал. Отец ученика прямо в школьном дворе избил учителя физкультуры лицея №157. Преподаватель был госпитализирован в хирургическое отделение с травмами головы и разрывом легкого. Что послужило причиной конфликта, выясняют полицейские.
Также мы писали, что ранее в Киеве группа подростков жестоко избила мужчину возле входа на станцию метро "Дворец Спорта", а также набросилась на женщину, которая пыталась остановить избиение.
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