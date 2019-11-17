В центре Киева мужчина выгуливал на поводке леопарда: фото

Опасного хищника заметили недалеко от Ботанического сада в столице

/ Фото: Facebook

В центре Киева, на перекрестке улиц Назаровской и Льва Толстого, недалеко от Ботанического сада, заметили леопарда, которого "выгуливал" на поводке мужчина.

Как заявили в своем Facebook активисты-защитники животных из общественной организации UAnimals, это животное "не может и не должно быть домашним".

"Более того, леопарды являются опасными животными и такие "выгуливания" могут нести угрозу как для самого леопарда, так и для случайных прохожих", – говорится в сообщении.

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Также активисты призвали максимально распространить эту информацию, а тем, кто имеет сведения о леопарде или мужчине, сообщить об этом активистам общественной организации.

При этом в комментариях под сообщением некоторые пользователи "узнали" в животном домашнюю кошку Ашера. В то же время, сравнение фото этих животных показывает, что размеры "котика" на поводке, его длинный хвост и форма ушей не могут принадлежать такому домашней кошке.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как разъяренный леопард в Шри-Ланке ворвался в деревню и покалечил людей. На кадрах, сделанных очевидцем, видно, как сотни людей скопились на крышах домов и с ужасом наблюдали за агрессивным животным:

Также стоит напомнить, как в московском цирке леопард набросился на девочку. Четырехлетняя малышка пострадала в холле заведения, в которое она пришла вместе со школьной экскурсией.

Кроме того, мы сообщали о необычном случае, когда в Индии полицейский, пытавшийся сбежать от леопарда, прыгнул с крыши. В индийском штате Орисса леопард серьезно ранил мальчика и лесника. Дикое животное пробралось в дом, где находился ребенок. Поймать агрессивного хищника вызвался мужчина, который забрался на крышу, где и был атакован диким зверем.

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