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В центре Киева на ходу загорелся элитный Maserati: фото, видео

11 июля, 02:39

По неустановленной причине огонь возник под капотом итальянского авто

На бульваре Леси Украинки в центре столицы в среду, 10 июля, загорелся седан Maserati Quattroporte.

Как сообщает "Информатор", ликвидировать возгорание сначала пытались водители, однако справиться с огнем удалось лишь прибывшим на место спасателям.

По неустановленной пока причине огонь возник под капотом итальянского авто около 15:00. Спасти машину не удалось, но в инциденте никто не пострадал.

Согласно доступной в сети информации, стоимость итальянского седана Maserati Quattroporte VI в комплектации с дизельным двигателем составляет приблизительно 3,7 млн грн. Версии авто с более мощными бензиновыми двигателями варьируются в пределах от 4 до 6,1 млн грн.

Напомним, в Харьковской области, недалеко от поселка Вишневое Балаклейского района, во время движения вспыхнул автомобиль. По данным спасателей, горящий ЗАЗ-1102 "Таврия" обнаружили местные жители, которые и сообщили об этом сотрудниками ГСЧС. На момент прибытия пожарных транспортное средство полностью выгорело. Потушив его, спасатели обнаружили в нем тело 80-летнего владельца.

Также мы писали, что на трассе под Киевом загорелся автомобильПо предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

Кроме того, в Оболонском районе Киева проспекте Степана Бандеры во время движения загорелся автомобиль. На месте работали бойцы ГСЧС. По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.

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Тег Киев, видео, авто, пожар, загорелся

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