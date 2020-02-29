В центре Киева произошло ДТП: легковушка перевернулась на крышу (фото и видео)

Иномарки не разминулись на пересечении улиц Жилянская и Льва Толстого

Утро 29 февраля в Киеве прошло не без происшествий – в центре столицы после ДТП автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около 6:00. на пересечении улиц Жилянская и Льва Толстого. Именно там не поделили дорогу Volkswagen Polo и Renault Modus. По словам полицейских, Volkswagen ехал по Жилянской, а Renault — по Льва Толстого. Оба водителя уверяют, что ехали на зеленый свет. Столкновение было настолько сильным, что Renault перевернулся на крышу.

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В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские уже ищут записи камер видеонаблюдения, чтобы выяснить все обстоятельства.

Кроме того, ночью 29 февраля на Троещине произошло жуткое ДТП – столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и фура Renault. Удар был такой силы, что кабину Mercedes практически полностью сплющило. В результате аварии пострадал водитель фургона.

А поздно вечером 28 февраля возле парковки гипермаркета Novus на Позняках столкнулись Audi A4 и Toyota Corolla. Водителя Corolla с подозрением на закрытую травму черепа госпитализировали.

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