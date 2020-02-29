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В Киеве микроавтобус влетел в фуру: есть пострадавший (фото и видео)

29 февраля, 07:54

Тина Наринецкая

Жуткое ДТП произошло на Троещине

На столичной Троещине произошло жуткое ДТП – столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и фура Renault. Пострадал водитель, сообщает "Информатор".

Все случилось около 00:40 29 февраля на улице Оноре де Бальзака. Как выяснилось, в фура была припаркована на обочине. В нее на скорости врезался Mercedes. Удар был такой силы, что кабину фургона практически полностью сплющило.

В результате ДТП пострадал водитель фургона. Он получил легкие травмы и попал в больницу. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили и спустя два часа он вернулся на место аварии.

Еще одно ДТП произошло 28 февраля на Позняках. Там, на Днепровской набережной, 12, возле парковки гипермаркета Novus столкнулись Audi A4 и Toyota Corolla. В результате аварии водителя Corolla с рассечением и подозрением на закрытую травму черепа увезла карета скорой помощи.

Ранее мы писали, почему на украинских дорогах стало больше аварий. Почему люди не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться – смотрите в сюжете "Сегодня":

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Киев ДТП грузовик фура столкновение пострадавшие

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