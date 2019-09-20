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В центре Киева пьяная водитель устроила ДТП: появились фото и видео

20 сентября, 07:41

У крови женщины обнаружили 1,1 промилле алкоголя

В Киеве Mercedes влетел в Mazda и отбросил легковушку в фасад здания. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около полуночи 20 сентября на пересечении улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара. Как рассказал водитель Mazda, он ехал в сторону Михайловского монастыря и проезжал перекресток с улицей Гончара на зеленый сигнал светофора, когда в него влетел Mercedes. От удара первую легковушку развернуло, и она влетела в фасад дома, на первом этаже которого находится магазин цветов.

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В результате ДТП никто серьезно не пострадал. Водитель Mercedes даже не поняла, как случилось ДТП. Она утверждала, что была трезвая и ехала по правилам. Но в крови девушки обнаружили 1,1 промилле алкоголя.

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Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Киев ДТП женщина столкновение легковушки пьяный водитель

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