В центре Киева средь бела дня банда обворовывала людей

Группа людей шла за мужчиной на улице Сагайдачного и рылась у него в сумке

Фото: Pixabay

В центре Киева средь бела дня банда обворовывала людей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fc1/daa/5c7fc1dab0015.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fc1/daa/5c7fc1dab0015.jpg 2019-03-18T15:35:00+02:00 Происшествия Группа людей шла за мужчиной на улице Сагайдачного и рылась у него в сумке

Толпа злоумышленников, предположительно ромской национальности, средь бела дня обворовывала людей прямо в центре Киева на улице Сагайдачного.

Видео инцидента на своей странице опубликовал паблик "Киев Оперативный".

На видео видно, как группа в количестве до десятка людей шла за мужчиной и женщиной, пытаясь достать у мужчины из сумки ценные вещи. Очевидцы начали кричать мужчине, чтобы он обратил внимание на рядом идущих пешеходов.

Когда воры заметили, что попали на камеру, то начали показывать непристойные жесты.

Напомним, что в Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые грабили квартиры в городе. Как выяснилось, на счету 36 и 40-летних харьковчан – более десятка квартирных ограблений. Мужчины нигде не работают и ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Во время обысков в домах злоумышленников полицейские нашли отмычки, ноутбуки, мобильные телефоны и планшеты.

Ранее сообщалось, что семья румынских цыган с размахом отметила свадьбу на 200 человек в одном из ресторанов Испании, а затем исчезла, не заплатив более 8 тыс. евро.

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