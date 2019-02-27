В центре Киева столкнулись и вылетели на тротуар две легковушки: есть пострадавшие
Один из автомобилей принадлежит охранной фирме
В Киеве, где недавно иномарка врезалась в маршрутку, на пересечении улиц Большая Васильковская и Саксаганского столкнулись легковушки Renault Logan и Citroen C-Elysee. В ДТП пострадали два человека, сообщает "Информатор".
Авария произошла сегодня около 7:10. По словам водителя Citroen, когда он двигался по улице Большая Васильковская в сторону площади Льва Толстого, в его авто врезался Renault, который ехал со стороны Дворца Спорта. После столкновения обе легковушки вылетели на тротуар.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Renault, который принадлежит охранной службы. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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