В центре Киева столкнулись и вылетели на тротуар две легковушки: есть пострадавшие

Один из автомобилей принадлежит охранной фирме

Фото: kiev.informator.ua.

В центре Киева столкнулись и вылетели на тротуар две легковушки: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/650/62b/5c765062b3951.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/650/62b/5c765062b3951.jpg 2019-02-27T11:09:00+02:00 Происшествия Один из автомобилей принадлежит охранной фирме

В Киеве, где недавно иномарка врезалась в маршрутку, на пересечении улиц Большая Васильковская и Саксаганского столкнулись легковушки Renault Logan и Citroen C-Elysee. В ДТП пострадали два человека, сообщает "Информатор".

Авария произошла сегодня около 7:10. По словам водителя Citroen, когда он двигался по улице Большая Васильковская в сторону площади Льва Толстого, в его авто врезался Renault, который ехал со стороны Дворца Спорта. После столкновения обе легковушки вылетели на тротуар.















В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Renault, который принадлежит охранной службы. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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