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В Киеве иномарка врезалась в маршрутку и снесла остановку (видео)

Сегодня, 08:09

Водителя Kia Ceed подрезал неизвестный и скрылся, а иномарку понесло в стоявшую н остановке маршрутку

Фото: Информатор
В Киеве иномарка врезалась в маршрутку и снесла остановку (видео) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/234/e03/5c7234e03ca3d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/234/e03/5c7234e03ca3d.jpg Происшествия Водителя Kia Ceed подрезал неизвестный и скрылся, а иномарку понесло в стоявшую н остановке маршрутку

В Киеве легковушка влетела в остановку общественного транспорта после того, как на скорости столкнулся с маршруткой. Это произошло на пересечении проспекта Науки и Стратегического шоссе, что в Голосеевском районе. Об этом сообщает Информатор.

В полиции сообщили, что водитель Kia Ceed двигался по проспекту Науки и был подрезан на пересечении со Стратегическим шоссе неизвестным, который скрылся с места ЧП. Водитель иномарки попытался вывернуть руль – его занесло и он врезался в стоящую на остановке маршрутку №539, после чего автомобиль влетел и в остановку общественного транспорта.

Молодой парень вез с собой еще двоих человек, но пострадал лишь он – ему посекло разбившимся стеклом лицо и его госпитализировали. К счастью, в этот момент на остановке никого из людей не было.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

А на днях в Киеве случилось курьезное ДТП - грузовик с кирпичами протаранил легковушку на Крещатике и перевернулся. Смотри в видеосюжете "Сегодня".

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Тег Киев, ДТП, маршрутка, иномарка, остановка

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