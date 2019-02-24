В Киеве иномарка врезалась в маршрутку и снесла остановку (видео)
Водителя Kia Ceed подрезал неизвестный и скрылся, а иномарку понесло в стоявшую н остановке маршрутку
В Киеве легковушка влетела в остановку общественного транспорта после того, как на скорости столкнулся с маршруткой. Это произошло на пересечении проспекта Науки и Стратегического шоссе, что в Голосеевском районе. Об этом сообщает Информатор.
В полиции сообщили, что водитель Kia Ceed двигался по проспекту Науки и был подрезан на пересечении со Стратегическим шоссе неизвестным, который скрылся с места ЧП. Водитель иномарки попытался вывернуть руль – его занесло и он врезался в стоящую на остановке маршрутку №539, после чего автомобиль влетел и в остановку общественного транспорта.
Молодой парень вез с собой еще двоих человек, но пострадал лишь он – ему посекло разбившимся стеклом лицо и его госпитализировали. К счастью, в этот момент на остановке никого из людей не было.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
А на днях в Киеве случилось курьезное ДТП - грузовик с кирпичами протаранил легковушку на Крещатике и перевернулся. Смотри в видеосюжете "Сегодня".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве иномарка врезалась в маршрутку и снесла остановку (видео)". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае автомобиль с горняками попал в жуткое ДТП: 20 человек погибли
Еще 30 человек в результате аварии получили ранения
В Житомирской области легковушка насмерть сбила пешехода
От полученных травм 70-летний мужчина скончался на месте аварии