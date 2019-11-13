В деле "святошинского стрелка" – новая пострадавшая

Женщина говорит, что получила ранения, когда снимала расстрел на видео

/ Фото: Сегодня

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Нашумевшая история "святошинского стрелка"получила продолжение. Как выяснилось, на самом деле пострадавших двое. Об этом нам сообщили жители дома, где произошла стрельба. Вторая пострадавшая – это женщина, которая снимала видео общения соседей с Алексеем Берестецким. Нам удалось разыскать ее.

"У меня повреждена нога и рука. Сначала я думала, что пуля отрикошетила от стены, но оказалось, что все не так просто, – рассказала нам Елена Лелека. – Когда я обратилась к хирургу, то он отправил меня на рентген. Исследование показало, что в ноге находятся мельчайшие инородные тела металлического происхождения. Врач сказал, что извлекать их пока невозможно. В минувшую субботу я написала заявление в Святошинское управление полиции".

Адвокат арестованного Алексея Берестецкого Иван Клапа нам ответил, что о новой жертве клиента ему пока ничего не было известно, как и то, какими боеприпасами стрелял его клиент.

В пресс-службе киевской полиции нам пока затруднились рассказать подробности, но не исключили, что заявление возможной пострадавшей может быть приобщено к уголовному производству по факту стрельбы 6 ноября.

Напомним, 6 ноября в Киеве на улице Чаадаева произошла стрельба на лестничной площадке многоэтажки. По предварительной версии, причиной конфликта стала соседская ссора из-за задолженности по коммуналке. В итоге один из фигурантов открыл стрельбу. Позже Святошинский суд арестовал его на 2 месяца.

Как судили стрелка – в сюжете:

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