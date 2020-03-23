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В Киев завезли поддельных лекарств более чем на три миллиона гривен

23 марта, 14:35

Наталья Руда

Препараты завозились из РФ, Индии и Турции

Правоохранители в Киеве перекрыли канал поставки фальсифицированных лекарств на крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые контрабандным путем из Российской Федерации, Индии и Турции завозили на территорию Украины незарегистрированные и некачественные лекарственные средства сердечно-сосудистой, гормональной и онкологической группы", – говорится в сообщении.

Эти препараты ввозились в Украину с сокрытием от таможенного контроля, без контроля качества, без соблюдения температурного режима транспортировки, что в свою очередь могло вызвать негативные последствия для здоровья граждан Украины.

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По местам хранения контрафактной продукции и по местам жительства фигурантов изъяли более 50 наименований лекарственных средств на общую сумму более трех миллионов гривен, а также компьютерную технику и другие вещдоки.

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Сейчас ищут всех причастных к преступлению.

Напомним, ранее мы писали о том, что за 5 лет украинцы потратили на лекарства-пустышки 3,6 миллиарда долларов.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в Киевской области мошенники подделывали лекарства для онкобольных.

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Киев лекарства контрабанда

Источник: Сегодня

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