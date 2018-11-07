В Киеве аферист обманул "клиента" на 50 тысяч евро и хотел сбежать через дыру в стене

Столичные правоохранители задержали 23-летнего мошенника, уроженца Крыма. Мужчина создал фиктивный пункт обмена валют и пытался украсть у клиента огромную сумму.

"Правонарушитель заранее снял офисное помещение в жилом доме на улице Урловской. Он устроил его под якобы настоящий обменник: сейфы, оргтехника, камеры видеонаблюдения. Кроме этого, разместил объявление в Интернете, где предлагал клиентам обменять валюту по хорошему курсу. Один из таких клиентов сегодня пытался осуществить выгодный обмен 50 тысяч евро. Как только преступник получил на руки валюту, вышел в соседнюю комнату и не вернулся", – сообщают в ГУ НП Киева.

Оказалось, злоумышленник попытался скрыться с офисного помещения через выход в стене, который он подготовил заранее. Но пострадавший заподозрил неладное и начал ломать дверь. Благодаря слаженным действиям столичных правоохранителей мошенника задержали фактически на месте преступления.

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и других возможных участников этой мошеннической сделки.

Напомним, в марте в Киеве полиция задержала мужчину за мошенничество при обмене валюты. В управление столичной полиции поступило несколько заявлений граждан об аферистах. Правоохранители проанализировали обращения потерпевших и сделали вывод: злоумышленники действовали по новой схеме обмана.

Ранее в Киеве правоохранители задержали с поличным 25-летнего киевлянина, который пытался сбыть в пункте обмена валют 11 тыс. поддельных долларов США.

Как мы сообщали, чаще всего в Украине подделывают денежные купюры номиналом 200, 500 гривен, а также 100 долларов и 100 евро. Об этом "Сегодня" сообщила спикер Департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская, ссылаясь на данные мониторинга.