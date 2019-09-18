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В Киеве агрессивная собака искусала маленького ребенка: фото

18 сентября, 11:34

Инцидент произошел, когда мальчик с отцом возвращался из детского сада

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Ветряных Горах агрессивная собака породы стафф напала на маленького мальчика Тимофея, который возвращался с отцом домой из детского сада, и прокусила ему стопу до кости. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Хозяин пса ничего не смог сделать, потому отцу пришлось самостоятельно отрывать агрессивного пса от ребенка. Свидетели происшествия говорят, что ребенок просто шел, а не дразнила собаку и т.п. Повезло, что ребенок жив и не инвалид, но пока неизвестно, когда Тимофей сможет нормально ходить", – говорится в сообщении.

Также в паблике опубликовали фото ран ребенка и отца после нападения пса.

Внимание, фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и несовершеннолетним!

Напомним, ранее в супермаркете на Оболони пьяный киевлянин натравил бойцовского пса на покупателя из-за замечания. Пострадал и патрульный, который пытался утихомирить неадекватного хозяина и его питомца. В итоге животное застрелили, а мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Кроме того, в Киеве 87-летний мужчина и 75-летняя женщина стали жертвами нападения собак.

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Киев дети собака

Источник: Сегодня

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