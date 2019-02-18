В Киеве бойцовская собака искусала в супермаркете людей – все подробности ЧП

ЧП в Киеве – пьяный мужчина натравил бойцовского пса на прохожего и копа

Раненую собаку отвезли в ветбольницу, но спасти не смогли. Фото: Патрульная полиция.

В Киеве бойцовская собака искусала в супермаркете людей – все подробности ЧП Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a7a/5a2/5c6a7a5a2d561.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a7a/5a2/5c6a7a5a2d561.jpg 2019-02-18T11:46:39+02:00 Происшествия ЧП в Киеве – пьяный мужчина натравил бойцовского пса на прохожего и копа

В Киеве произошел вопиющий случай. В субботу ночью в супермаркете на Оболони пьяный киевлянин натравил бойцовского пса на покупателя из-за замечания. Пострадал и патрульный, который пытался утихомирить неадекватного хозяина и его питомца. В итоге животное застрелили, а мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Правоохранители рассказывают, что приехали на вызов в магазин на улицу Богатырскую, на месте выяснили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в помещение с собакой бойцовской породы, которая была без поводка и намордника.

"Один из посетителей сделал ему замечание, в ответ владелец собаки натравил на него животное", — сообщили в патрульной полиции Киева.

Пострадавшего с многочисленными травмами от укусов госпитализировали, но конфликт не закончился. Копы просили хозяина надеть на собаку ошейник и привязать ее, но тот все требования игнорировал. Когда же мужчину попытались задержать, он натравил пса и на патрульного. Стаффордширский терьер повалил полицейского на землю.

Нейтрализовали. Полицейский несколько раз выстрелил в пса, которого натравили на него и посетителя. Фото: ГУ НП Киева

Чтобы защититься, он выстрелил несколько раз в животное. Раненую собаку патрульные отвезли в ветеринарную больницу, но она умерла на операционном столе. В ГУ НП Киева сообщили, что хозяина все-таки задержали и открыли уголовное производство за хулиганство.

Фото: Патрульная полиция

Киевляне все выходные обсуждали случившееся. Некоторые жалели собаку, считая, что она стала жертвой неадекватности хозяина. При этом большинство считают, что правоохранители все сделали правильно. Люди жалуются, что подобные опасные ситуации из-за безответственных хозяев возникают сплошь и рядом.

А ведь в Киеве действуют довольно жесткие правила содержания и выгула животных. Так, запрещено сопровождать животное в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Именно на хозяина возлагается ответственность не только за питомца, но и за безопасность окружающих.

Собак разрешено выгуливать только на поводке, а опасных — на коротком поводке (не более 1,2 метра) и в наморднике. Запрещено приводить животных в магазины, кафе, на территорию детских и спортивных площадок. Чуть больше года назад Киеврада этот перечень расширила, в него внесли территории учебных учреждений и больниц. Увы, за соблюдением правил сегодня следят слабовато, хозяева с собаками без намордников и поводков продолжают гулять где им вздумается. Неудивительно, поскольку наказание в Админкодексе предусмотрено смешное: предупреждение или штраф для граждан в размере 17—51 грн. Реакция и резонанс появляются только после подобных ЧП.

Напомним, в Ровно женщина натравила мастифа на патрульных полицейских, которым пришлось применить оружие, чтобы обезвредить опасного пса.

А ранее во Львове бойцовский пес напал на полицейских. Также мы писали, что во Львове на работника внутренней безопасности полиции, который возвращался с семьей в выходной день из церкви, напали с ножом.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.