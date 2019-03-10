В Киеве автомобиль сбил женщину на переходе: водитель с двумя пассажирами скрылись
После удара машины женщина почти не могла дышать, у нее подозревают переломы ребер и ноги
В Киеве случилось ДТП, которое чуть не закончилось гибелью женщины. Водитель Daewoo Leganza не справился с управлением и вылетел на пешеходный переход, где переходила дорогу киевлянка.
Об этом сообщает "Информатор".
Как рассказал очевидец аварии, в автомобиле находились еще два пассажира и двигались они по бульвару Перова со стороны улицы Стальского. При попытке повернуть на Кибальчича, автомобиль занесло и он снес знак пешеходного перехода и сбил женщину, которая в этот момент переходила дорогу на "зебре". Все три человека, находящихся в Daewoo, сбежали с места аварии и скрылись во дворах.
Женщина же получила сильные травмы, медики подозревают у нее перелом ребер и ноги. А на момент самого ДТП она практически не могла дышать.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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