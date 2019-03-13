Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве БТР с отказавшими тормозами "догнал" машину военной инспекции

Сегодня, 21:34

На улице Академика Заболотного образовалась большая пробка

В Киеве БТР с отказавшими тормозами "догнал" машину военной инспекции Происшествия На улице Академика Заболотного образовалась большая пробка

В среду, 13 марта, в Киеве, где ранее задержали виновника смертельного ДТП, на улице Академика Заболотного образовалась большая пробка из-за ДТП с участием военного транспорта.

Как сообщает Информатор, машина военной инспекции Lada Samara резко затормозила из-за гражданского легкового автомобиля, который заглох.

В этот момент у БТР отказали тормоза, в результате он "догнал" машину военной инспекции. В результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части.

Военные отказались комментировать столкновение. По словам полицейских, БТР был только после ремонта.

Ранее в Николаеве, на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской, армейский бронетранспортер БТР-70 столкнулся с автомобилем Škoda Fabia.

Также  в Ровенской области бронетранспортер столкнулся микроавтобусом, в результате чего трое человек получили травмы.

А в России БТР на полном ходу снес легковушку:

Видео: YouTube/Ярослав Ткаченко

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, ДТП, видео, БТР, тормоза

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве БТР с отказавшими тормозами "догнал" машину военной инспекции". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп: женщина сбила билборд и дерево, затем вылетела в кювет

Сегодня, 18:59

В аварии погибла 40-летння жительница Хмельницкой области

Автомобиль снес стелу АЗС в Харькове: видео момента аварии

Сегодня, 16:10

Водитель авто получил травмы и был доставлен в больницу

Под Одессой оторвавшийся от фуры прицеп засыпал трассу семечками

Сегодня, 15:22

По словам водителя, во время движения прицеп подбросило, он оторвался от основной части и перевернулся

В Ровенской области копы за вечер трижды ловили пьяного таксиста: количество промилле росло от 3 до 5

Сегодня, 15:01

К тому же решением суда в прошлом году его лишили права управлять транспортным средством сроком на 12 месяцев

В Тернопольской области столкнулись две легковушки: оба водителя попали в реанимацию

Сегодня, 14:04

Страшная авария произошла на трассе Тернополь – Львов

В Ровенской области грузовик раздавил легковушку: погиб водитель

Сегодня, 12:10

Тело погибшего из покореженного авто доставали спасатели

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Коты полезны для здоровья

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Соловьева публично унизили за угрозы Украине

Большие деньги: Назван точный размер зарплаты Коболева - СМИ

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе

Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все