В Киеве БТР с отказавшими тормозами "догнал" машину военной инспекции
На улице Академика Заболотного образовалась большая пробка
В среду, 13 марта, в Киеве, где ранее задержали виновника смертельного ДТП, на улице Академика Заболотного образовалась большая пробка из-за ДТП с участием военного транспорта.
Как сообщает Информатор, машина военной инспекции Lada Samara резко затормозила из-за гражданского легкового автомобиля, который заглох.
В этот момент у БТР отказали тормоза, в результате он "догнал" машину военной инспекции. В результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части.
Военные отказались комментировать столкновение. По словам полицейских, БТР был только после ремонта.
Ранее в Николаеве, на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской, армейский бронетранспортер БТР-70 столкнулся с автомобилем Škoda Fabia.
Также в Ровенской области бронетранспортер столкнулся микроавтобусом, в результате чего трое человек получили травмы.
А в России БТР на полном ходу снес легковушку:
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