В Киеве БТР с отказавшими тормозами "догнал" машину военной инспекции

На улице Академика Заболотного образовалась большая пробка

В Киеве БТР с отказавшими тормозами "догнал" машину военной инспекции 2019-03-13T21:34:00+02:00 Происшествия На улице Академика Заболотного образовалась большая пробка



















В среду, 13 марта, в Киеве, где ранее задержали виновника смертельного ДТП, на улице Академика Заболотного образовалась большая пробка из-за ДТП с участием военного транспорта.

Как сообщает Информатор, машина военной инспекции Lada Samara резко затормозила из-за гражданского легкового автомобиля, который заглох.

В этот момент у БТР отказали тормоза, в результате он "догнал" машину военной инспекции. В результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части.

Военные отказались комментировать столкновение. По словам полицейских, БТР был только после ремонта.

Ранее в Николаеве, на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской, армейский бронетранспортер БТР-70 столкнулся с автомобилем Škoda Fabia.

Также в Ровенской области бронетранспортер столкнулся микроавтобусом, в результате чего трое человек получили травмы.

А в России БТР на полном ходу снес легковушку:

Видео: YouTube/Ярослав Ткаченко

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