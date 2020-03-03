В Киеве будут судить гражданина России, который пытался подорвать машину разведчиков

Взрывное устройство взорвалось во время установки

В Киеве будут судить гражданина Российской Федерации, подозреваемого в том, что он, по заданию спецслужб РФ, пытался заложить под автомобиль сотрудника украинской разведки самодельное взрывное устройство. Оно сдетонировало в момент установления, это произошло 4 апреля 2019 года, сообщает Офис Генерального прокурора.

"По результатам расследования получены неопровержимые доказательства очередного проявления ведения гибридной войны РФ против Украины – организация законченного покушения на террористический акт представителями спецслужб страны-оккупанта", – заявляют в Офисе Генпрокурора.

Фигуранту также инкриминируют совершение ряда других преступлений, в том числе – использование поддельных документов гражданина Кыргызской Республики, а также незаконное обращение с оружием, боевыми предписаниями и взрывчатыми веществами.

Досудебное расследование в производстве осуществлялось Службой безопасности Украины.

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