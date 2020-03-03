Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

В Киеве будут судить гражданина России, который пытался подорвать машину разведчиков

3 марта, 21:22

Мила Князьская-Ханова

Взрывное устройство взорвалось во время установки

В Киеве будут судить гражданина Российской Федерации, подозреваемого в том, что он, по заданию спецслужб РФ, пытался заложить под автомобиль сотрудника украинской разведки самодельное взрывное устройство. Оно сдетонировало в момент установления, это произошло 4 апреля 2019 года, сообщает Офис Генерального прокурора.

"По результатам расследования получены неопровержимые доказательства очередного проявления ведения гибридной войны РФ против Украины – организация законченного покушения на террористический акт представителями спецслужб страны-оккупанта", – заявляют в Офисе Генпрокурора.

Фигуранту также инкриминируют совершение ряда других преступлений, в том числе – использование поддельных документов гражданина Кыргызской Республики, а также незаконное обращение с оружием, боевыми предписаниями и взрывчатыми веществами.

Досудебное расследование в производстве осуществлялось Службой безопасности Украины.

В тренде
Под Киевом мужчина подстрелил полицейского: подробности

Ранее в Донецкой области работники СБУ задержали женщину, которая пыталась организовать незаконную легализацию в Украине граждан РФ и боевиков террористических группировок "ДНР".

Напомним, недавно глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, по какому документу с 1 марта 2020 года станет возможным пересечение границы с Россией:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ расследование взрывное устройство

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона
Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадионаПроисшествия
В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)
В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)Происшествия
Резня под Киевом: задержан подросток, жертвы в реанимации
Резня под Киевом: задержан подросток, жертвы в реанимацииУкраина
В центре Киева орудуют аферисты, обманувшие тысячи пенсионеров по всему миру – СМИ
В центре Киева орудуют аферисты, обманувшие тысячи пенсионеров по всему миру – СМИПроисшествия
Дерзкое ограбление
Дерзкое ограбление "Новой почты" в Киеве: появились неожиданные детали (видео)Происшествия
В Киеве на улице нашли мертвыми троих человек: что произошло
В Киеве на улице нашли мертвыми троих человек: что произошлоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...