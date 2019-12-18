Пристайко объяснил, по какому паспорту можно будет ездить в Россию – эксклюзив на "Украине 24"

Отвечая на вопрос о возможном визовом режиме с Россией, Вадим Пристайко заявил, что существует «более разумный» вариант

В эфире телеканала "Украина 24" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, по какому документу с 1 марта 2020 года станет возможным пересечение границы с Россией.

"С 2014 мы начали внедрять режим пересечения украинско-российской границы по загранпаспортам для российских граждан, пришло время для того, чтобы мы перешли на эту формулу и в отношении наших граждан. Вы знаете, что мы переходим на новые документы, так называемые ID внутри государства, и сейчас мы параллельно запускаем процесс, когда по этим ID будет осуществляться пересечение границы с некоторыми странами", – сообщил Вадим Пристайко.

В то же время министр иностранных дел подчеркнул, что украинские граждане, выехавшие по другим документам за границу, будут приняты в Украине в любом случае.

"Граждане Украины всегда попадут домой. Ребенок, который выехал по документу, где нет даже фотографии, человек, который потерял все документы, для нас, мы хотим донести этот принцип, – украинский гражданин всегда попадет домой", – заявил он.

Отвечая на вопрос о возможном введении визового режима с Россией, Вадим Пристайко заявил, что МИД предложило другой, более разумный вариант.

"Визовый режим – это сложно и дорого. Представьте себе, мы выдаем за год 130 тыс. виз. А мы говорим о пересечении четырех миллионов людей только из Российской Федерации. Поэтому, исходя из наших технических возможностей, мы предложили лучший подход. Это использование загранпаспортов, а главное – использование биометрических паспортов. Эта возможность дает больше контроля, но цивилизованного контроля за проездом к нам граждан, включая Российскую Федерацию. Заграничные биометрические паспорта, с определенным контролем, который мы можем сделать, это лучшая альтернатива", – заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Ранее Кабинет министров принял решение о том, что В 2020 году украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам.

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