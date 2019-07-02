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В Киеве будут судить женщину, которая продавала порно с маленьким сыном

2 июля, 09:09

За содеянное 26-летней женщине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

alekseev.com.ua
alekseev.com.ua.

Киевская прокуратура завершила направила в суд обвинительный акт в отношении 26-летней женщины, которая снимала порно со своим четырехлетним сыном.

Напомним, что женщина была задержана в марте после того, как в сети предлагала пользователям приобрести фотоснимки с признаками детской порнографии с участием малолетнего мальчика.

"Оказалось, что к преступлению причастна 26-летняя жительница Винницкой области, которая использовала в съемках порнографических материалов своего четырехлетнего сына. Во время обыска по месту жительства злоумышленницы были изъяты вещественные доказательства, а именно компьютерная техника, мобильный телефон, веб-камера, а также банковские карты", - говорится в сообщении.

Действия женщины квалифицированы по ч.4 ст.301 УК Украины (изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию) и за содеянное ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.


Напомним, в Харькове женщина снимала и продавала порно. Также не так давно в Запорожье полицейские задержали молодого парня, который подозревается в продаже порнографической видеопродукции через интернет

Кроме того, ранее в Житомирской области правоохранители задержали мужчину, который снимал порно со своей восьмимесячной дочерью и продавал его в интернете.

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Тег Киев, суд, ребенок, порно

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