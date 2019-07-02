В Киеве будут судить женщину, которая продавала порно с маленьким сыном
За содеянное 26-летней женщине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы
Киевская прокуратура завершила направила в суд обвинительный акт в отношении 26-летней женщины, которая снимала порно со своим четырехлетним сыном.
Напомним, что женщина была задержана в марте после того, как в сети предлагала пользователям приобрести фотоснимки с признаками детской порнографии с участием малолетнего мальчика.
"Оказалось, что к преступлению причастна 26-летняя жительница Винницкой области, которая использовала в съемках порнографических материалов своего четырехлетнего сына. Во время обыска по месту жительства злоумышленницы были изъяты вещественные доказательства, а именно компьютерная техника, мобильный телефон, веб-камера, а также банковские карты", - говорится в сообщении.
Действия женщины квалифицированы по ч.4 ст.301 УК Украины (изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию) и за содеянное ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове женщина снимала и продавала порно. Также не так давно в Запорожье полицейские задержали молодого парня, который подозревается в продаже порнографической видеопродукции через интернет.
Кроме того, ранее в Житомирской области правоохранители задержали мужчину, который снимал порно со своей восьмимесячной дочерью и продавал его в интернете.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве будут судить женщину, которая продавала порно с маленьким сыном". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Активному любителю сайтов для взрослых подарили автомобиль
Pornhub подарил машину своему фанату с инвалидностью, сообщается в пресс-релизе компании