Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезла

18 января, 18:23

В Святошинском районе разыскивают Катерину Лазаренко

/ Фото: Киев Оперативный

В Святошинском районе Киева пропала несовершеннолетняя Катерина Лазаренко: 15-летняя девочка ушла в школу, прихватив с собой пакет с мусором, и не вернулась.

Удалось выяснить, что школьница дошла до учебного заведения, оставила у входа сестру и ушла к мусорному контейнеру, но на уроках так и не появилась, а телефон оставила дома, сообщает "Киев Оперативный".

О пропаже подростка стало известно около 8 часов утра 17 января. Позже были опубликованы приметы девочки: рост около 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные окрашенные, шатенка.

Была одета в темно-зеленый пуховик, черные обтягивающие брюки, при себе имела сумку бледно-розового цвета.

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении девочки, просят сообщить в полицию по телефону 102 или по номеру (093) 860-90-58.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев подросток приметы пропал человек

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видео
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видеоВласть
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесменаДругие новости
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя "вырезали" из разбитого автоПроисшествия
На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фото
На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фотоПроисшествия
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)Происшествия
В
В "Борисполе" перед портретами погибших расставили лампадки в форме взлетно-посадочной полосыПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...