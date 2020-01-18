В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезла

/ Фото: Киев Оперативный

В Святошинском районе Киева пропала несовершеннолетняя Катерина Лазаренко: 15-летняя девочка ушла в школу, прихватив с собой пакет с мусором, и не вернулась.

Удалось выяснить, что школьница дошла до учебного заведения, оставила у входа сестру и ушла к мусорному контейнеру, но на уроках так и не появилась, а телефон оставила дома, сообщает "Киев Оперативный".

О пропаже подростка стало известно около 8 часов утра 17 января. Позже были опубликованы приметы девочки: рост около 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные окрашенные, шатенка.

Была одета в темно-зеленый пуховик, черные обтягивающие брюки, при себе имела сумку бледно-розового цвета.

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении девочки, просят сообщить в полицию по телефону 102 или по номеру (093) 860-90-58.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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