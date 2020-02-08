В Киеве электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку

Предварительно, погибшая была в наушниках и капюшоне

Видео: Киев Оперативный

В Киеве на железнодорожной станции "Протасов Яр", которая находится на улице Ивана Федорова, городская электричка сбила девушку.

Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

Как выяснили полицейские, девушка вместе со своей подругой переходила рельсы. В этот момент к станции прибывала городская электричка, которая и сбила одну из них. Предварительно, погибшая была в наушниках и капюшоне. Именно из-за этого она не увидела приближающийся состав.

Реклама

От столкновения девушку отбросило под платформу. К сожалению, прибывшие врачи были бессильны. Личность погибшей была установлена. Девушке было 17-лет.

Напомним, в городе Буча в Киевской области товарный поезд насмерть сбил женщину. Трагедия произошла на железнодорожной станции. Товарный состав сбил женщину на нерегулируемом переходе. Как рассказали очевидцы, женщина не успела перейти пути перед движущемся поездом.

Кроме того, в Святошинском районе поезд смертельно травмировал мужчину. ЧП произошло возле железнодорожной остановки "Новобеличи". Остановка расположена в районе проспекта Академика Палладина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама