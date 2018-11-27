В Киеве эвакуировали сотрудников Хозяйственного суда, ищут бомбу

Сегодня, 10:49

На месте работают взрывотехники и правоохранители

Фото: Наталья Хомяк
Фото: Наталья Хомяк

В Киеве проводится эвакуация из здания Хозяйственного суда. Об этом сообщил корреспондент сайта "Сегодня".

Отмечается, что поступило сообщение о возможном заминировании суда. Из здания выводят посетителей и сотрудников. На место прибыли взрывотехники, оперативники и спасатели ГСЧС.


Фото: Наталья Хомяк

Фото: Наталья Хомяк

Фото: Наталья Хомяк

К 11:20 оперативники проверили здание суда, взрывчатку не обнаружили. После этого в суд впустили работников и посетителей.

Напомним, ранее в Киеве регулярно сообщали о ложных минированиях станций метрополитена, супермаркетов, судов и бизнес-центров. Так, 1 ноября в Киеве задержали пьяного "минера" Бессарабского рынка. Преступником оказался 26-летний ранее судимый мужчина, который не смог внятно рассказать, зачем "заминировал" рынок.

Кроме того, 11 октября в Киеве "заминировали" здание, где решали судьбу вертолетной площадки беглого экс-президента Виктора Януковича. Однако через время площадку все равно вернули в собственность Киева.

Кроме того, 30 и 31 октября станцию метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве "заминировали" дважды за сутки. Входы и выходы на станцию закрывали, не работал также пересадочный узел, что создало дополнительные неудобства для киевлян и гостей столицы.
Киев, суд, спасатели, эвакуация, бомба, взрывчатка, минирование, ГСЧС, взрывотехники, Хозяйственный суд Киева
Источник:

"Сегодня"

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