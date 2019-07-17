В Киеве фура снесла отбойник и слетела с моста

На своем пути грузовик сбил и два столба



















В Голосеевском районе Киева грузовик Volvo упал с моста. Водитель потерял управление, и автомобиль снес на своем пути два столба и отбойник, а после падения вниз и перевернулся. Об этом сообщает "Информатор".

Жуткое ДТП произошло сегодня около 2:00 на Теремках. Как выяснилось, грузовик ехал со стороны Одессы по Окружной дороге, но при заезде на мост транспортной развязки, его резко начало нести вправо. Водитель потерял управление, и фура снесла два столба и отбойник, а потом вылетела с моста. После падения автомобиль перевернулся на правый бок.

Грузовик повредил линии электропередач, которые упали на встречную фуру, а водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и напоролся дном легковушки на элементы поврежденных столбов.

В результате ДТП дальнобойщик не получил серьезных травм и от госпитализации отказался. Возможно, причиной аварии стало то, что мужчина уснул, так как следов тормозного пути патрульные не обнаружили.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству

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