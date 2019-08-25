В Киеве голая женщина с букетом гуляла по улицам

Женщина шла без бюстгальтера по улице в одном нижнем белье

/ Фото: Обозреватель

На улице Бориспольская в Дарницком районе Киева, где ранее сняли на видео очередного голого мужчину, заметили полуголую женщину, гуляющую по улицам. Об этом сообщает Obozrevatel.

Женщина шла без бюстгальтера по улице в одном нижнем белье. Она пританцовывала и крутилась на одном месте. Вскоре после этого женщиной заинтересовалась полиция.

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Правоохранители задерживать ее не стали. Вместо этого полицейские вызвали скорую помощь, поскольку "это не их профиль". Вскоре за женщиной приехали врачи и забрали ее с собой.

Как сообщалось, в центре Львова задержали гражданина Израиля, который голым бегал по городу. После того как мужчину доставили в райотдел и выяснили адрес проживания, патрульные приехали к нему домой по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества.

Ранее на улице Космической, возле салона Mitsubishi, в Днепре заметили совершенно голую женщину.

Напомним, в центре Кропивницкого голая женщина разгуливала в десятиградусный мороз. Местная жительница была в состоянии алкогольного опьянения и не реагировала на замечания.

Также мы писали, что в Киеве на Позняках гулял голый мужчина. Патрульные догнали прохожего и передали медикам.

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