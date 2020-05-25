В Киеве горела Александровская больница

Столичные спасатели ликвидировали возгорание в столичной больнице на ул. Шелковичная, 39/1 в Печерском районе столицы. Отметим, что по этому адресу находится Александровская больница. Спасателей на место происшествия вызвали в 18:28, сообщили в ГСЧС Киева.

Как оказалось, на последнем этаже шестиэтажного корпуса больницы в подсобном помещении произошло короткое замыкание, с последующим горением. Пожарные сразу приступили к тушению огня.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей уже в 18:56 пожар удалось ликвидировать. Во время ликвидации пожара на безопасное расстояние было выведено 15 человек.

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На месте происшествия было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений Главного управления.

Жертв и пострадавших нет. По словам персонала больницы, который был на месте, в данном корпусе больных опасной инфекцией не было.

Отметим, в последнее время в Украине резко увеличилось число пожаров в природных экосистемах. В частности, масштабные пожары недавно охватили Киевскую и Житомирскую области.

Отметим, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне было потеряно очень много памятных мест. Сгорели старые кладбища, леса, болота и 12 бывших сел, включая Лелев, Копачи и Полесское.

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