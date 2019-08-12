В Киеве хозяин квартиры ударил ножом арендатора его жилья

В столице полицейские задержали мужчину, который ножом ранил арендатора квартиры, ударив его в живот во время ссоры. Поняв, что натворил, он сам позвонил в полицию, сообщили в ГУ НП Киева.

Так, в Днепровское управление полиции обратился 56-летний местный житель, который сообщил, что ножом ранил своего товарища в квартире на улице Алма-Атинской. За несколько часов до трагедии в квартире было застолье, во время которого между хозяином дома и 40-летним квартирантом возник конфликт, переросший в драку с применением ножа.

"Как мы выяснили, сначала во время драки арендатор порезал владельцу квартиры руку, в ответ потерпевший выхватил нож из рук нападавшего и ударил его в живот. Поняв, что натворил, мужчина сам позвонил в полицию", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.

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56-летнего киевлянина, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за мелкое хулиганство, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением живота госпитализировали.

Следователи Днепровского управления полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до восьми лет заключения.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ночь на пятницу, 26 июля, в Соломенском районе столицы мужчина ворвался в кафетерий на улице Вадима Гетьмана, 40-А, избил одного из посетителей и начал угрожать окружающим.

Кроме того, в Киеве прохожие задержали мужчину, который посреди улицы бросался с кулаками на пенсионера и двухлетнего ребенка. Злоумышленник ударил пожилого мужчину, отобрал его коляску и бросил ее в автомобиль, а также ударил мальчика, который пробегал рядом. В результате стычки ребенка и дебошира, который, вероятно, находился под действием психотропных препаратов, доставили в больницу.

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