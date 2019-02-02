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Столкновение маршрутки с грузовиком в Киеве: появились новые подробности и фото

Сегодня, 08:07

В результате ДТП пострадали восемь пассажиров маршрутки

Столкновение маршрутки с грузовиком в Киеве: появились новые подробности и фото Происшествия В результате ДТП пострадали восемь пассажиров маршрутки

В результате столкновения маршрутки с припаркованным грузовиком, которое произошло вечером 1 февраля на Кольцевой дороге столицы, ранения получили восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Киева.

"Сообщение о аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика в Святошинском районе в дежурную часть поступило в 21:40. По предварительной информации, в результате столкновения травмированы восемь человек: водитель и пассажиры маршрутки", – говорится в сообщении.

Также копы уточнили, что семь человек получили нетяжелые травмы, но одному из пассажиров деформированным салоном маршрутки зажало ноги, поэтому спасателям пришлось вырезать его с помощью специального оборудования.

По предварительным выводам медиков, у пострадавшего мужчины есть подозрение на перелом ноги. Всех травмированных доставили в больницу для осмотра.

На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции и следователи, выяснявшие причины и обстоятельства. В частности, был проведен опрос водителей водителями обоих транспортных средств. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Напомним, 31 января возле цирка на площади Победы в Киеве произошло масштабное ДТП. В аварии погибла женщина-водитель автомобиля Mazda, еще два водителя получили травмы.

Напомним, мы ранее сообщали данные Патрульной полиции о том, что в Киеве в авариях больше всего получили травмы пешеходы.

Чтобы прекратить катастрофы на дорогах, Верховная Рада поддержала законопроект, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также было предусмотрено наказание за вождение в пьяном виде штрафом в размере до 51 тысячи гривен.

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Тег ДТП, маршрутка, грузовик

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